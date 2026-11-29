Субсидию по фактическому месту жительства могут назначить арендаторам жилья и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Для этого нужно подтвердить, что человек действительно проживает по адресу, на который оформляется помощь.

В соответствии с Положением о порядке назначения жилищных субсидий помощь по фактическому месту жительства могут назначить:

арендаторам жилья - при условии наличия договора найма (аренды).

внутренне перемещенным лицам - даже если они не имеют договора аренды, но фактически проживают в жилье.

людям, проживающим в доме по решению суда, и при определенных условиях индивидуальным застройщикам, дома которых еще не введены в эксплуатацию, но за них начисляют коммунальные платежи.

В таких случаях заявитель должен подтвердить фактическое местожительство соответствующими документами.

Как оформить субсидию по фактическому адресу

Для назначения помощи нужно подать заявление и декларацию. В зависимости от обстоятельств к ним добавляют:

договор аренды жилья - для арендаторов;

справку ВПЛ - для внутренне перемещенных лиц;

другие документы, подтверждающие фактическое проживание, при необходимости.

Обратиться можно в Пенсионный фонд Украины, через портал "Дія", вебпортал электронных услуг ПФУ, по почте или через ЦНАП.

Однако субсидию не назначают одновременно по зарегистрированному и фактическому адресу проживания. Поэтому если человек переехал и оформляет помощь на новое жилье, он должен учитывать это правило.