Субсидія на неопалювальний період: кому обов'язково треба звернутись за перепризначенням

З 1 травня по 30 вересня в Україні будуть розраховані субсидії на неопалювальний період. Кому обов'язково треба звернутись за призначенням субсидії та які документи та в які строки слід подавати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Так, житлові субсидії та пільги на неопалювальний сезон з травня будуть перепризначені для переважної більшості одержувачів, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді, автоматично, на підставі наявної у Пенсійному фонді України інформації.
"За умови, що не змінилися дані про їхній майновий стан чи склад родини. Якщо ж такі зміни відбулися, отримувачі субсидії повинні надавати про них інформацію до органу Фонду протягом 30 днів", - зазначають в ПФУ.
Проте, як підкреслюють в Фонді, є певна категорія людей, яка має обов’язково звернутися за субсидією на неопалювальний період.
Кому потрібно подати заяву та декларацію?
На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:
Виключно на підставі звернення громадянина надається на неопалювальний сезон також житлова субсидія, якщо в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування не перевищував обсягу обов’язкового відсотка платежу. Тобто субсидію було призначено 0,00 грн.
"Якщо зазначені домогосподарства претендують на призначення житлової субсидії на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня), - представники такого домогосподарства мають у зручний для себе спосіб подати до органу Фонду заповнені належним чином нові заяву та декларацію", - констатують в ПФУ.
У разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.
Як враховуються доходи?
Якщо житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону, для розрахунку житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід за III і IV квартали попереднього календарного року.
При цьому пенсійна виплата враховується в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.
Куди та як подати документи?
Подати документи на призначення житлових субсидій та пільг до органів Пенсійного фонду України можна декількома способами, в залежності від того, який є зручнішим:
Як повідомлялось, для усіх українських домогосподарств, які наразі отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, термін її призначення закінчується у квітні поточного року.
Нагадаємо, Пенсійний фонд отримав повноваження щодо призначення та виплат житлових субсидій. За січень-лютий на субсидії та пільги витратили 9,1 млрд гривень.
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