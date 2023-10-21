Субсидія на комуналку: куди потрібно звернутися для оформлення

Субсидію на комунальні послуги в Україні можна оформити навіть в опалювальний сезон. Українцям нагадали, куди потрібно звертатися, щоб отримати субсидію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

Подати заявку на оформлення субсидії можна в онлайн-форматі, а саме:

на порталі "Дія";

на порталі електронних послуг Пенсійного фонду;

через мобільний додаток ПФУ.

Оформити субсидію можна особисто під час звернення до органів Пенсійного фонду, без прив’язки до місця реєстрації.

Крім того, заявку на отримання субсидії можна подати, звернувшись до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, а також до ЦНАПів.

Також українці можуть надіслати звернення поштою до Пенсійного фонду.

Субсидії в Україні

В Україні отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу.

Зазначимо, що кількість одержувачів субсидій в Україні може збільшитись з початком осінньо-зимового сезону, адже суми у платіжках суттєво зростуть після включення опалення.

Раніше РБК-Україна також повідомляло, за що можуть позбавити субсидій в Україні.

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