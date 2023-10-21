Субсидия на коммуналку: куда следует обратиться для оформления
Субсидию на коммунальные услуги можно оформить даже в отопительный сезон. Украинцам напомнили, куда следует обращаться, чтобы получить субсидию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.
Подать заявку на оформление субсидии можно в онлайн-формате, а именно:
- на портале "Дія" ;
- на портале электронных услуг Пенсионного фонда;
- через мобильное приложение ПФУ.
Оформить субсидию можно лично при обращении в органы Пенсионного фонда, без привязки к месту регистрации.
Кроме того, заявку на получение субсидии можно подать, обратившись к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, а также в Центры предоставления административных услуг.
Также украинцы могут отправить обращение по почте в Пенсионный фонд.
Субсидии в Украине
В Украине получить жилищную субсидию могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.
Отметим, что количество получателей субсидий в Украине может увеличиться с началом осенне-зимнего сезона, суммы в платежках существенно возрастут после включения отопления.
Ранее РБК-Украина также сообщало, за что могут лишить субсидий в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.