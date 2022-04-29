Субсидии во время войны будут начисляться по новым правилам: решение Кабмина

Кабинет министров внес изменения в порядок предоставления льгот и жилищных субсидий. В условиях военного положения на части территорий субсидии на неотапливаемый сезон переназначат автоматически.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 19 апреля 2022 г. № 462 .

Согласно документу, на территории административно-территориальных единиц, где структурные подразделения по вопросам социальной защиты не имеют возможности обеспечить подготовку выплатных документов и проведения финансирования, выплата жилищных субсидий и льгот проводится за апрель 2022 года специальной формуле.

Кроме того, на территории административно-территориальных единиц, где по состоянию на 1 мая 2022 года структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения не имеют возможности обеспечить рассмотрение вопроса о субсидиях на неотапливаемый сезон, они переназначаются автоматически.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что все назначенные субсидии будут выплачиваться до конца отопительного сезона. По ее словам, субсидия не назначается, если есть просроченная задолженность за коммунальные услуги за более чем три месяца на сумму свыше 680 гривен.