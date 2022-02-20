Субсидии в Украине 2022: какие документы нужны
Фото: какие документы нужны для оформления субсидии в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украинские семьи, у которых плата за коммуналку больше определенного для них обязательного платежа, имеют право на оформление субсидий. Для оформления нужно подать ряд документов в соответствующий орган райгосадминистрации или онлайн через сайт Минсоцполитики.
Какие документы нужны для оформления субсидии в 2022 году, рассказывает РБК-Украина.
Список необходимых документов:
- заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
- декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.
Также, при необходимости, могут быть поданы:
- договор найма (аренды) жилья (при наличии);
- справки о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ).
Другие документы, которые могут быть необходимыми для рассмотрения вопроса по существу:
- справки, подтверждающие место пребывания лица на территории другой административно-территориальной единицы;
- справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении;
- акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;
- договоры аренды жилья в другом месте и тому подобное.
Подать документы онлайн можно по адресу - www.msp.gov.ua/timeline/subsidii.html.
Экземпляры документов можно найти по адресу - www.msp.gov.ua/news/16214.html.
Напомним, РБК-Украина рассказывало, можно ли оформить субсидию в случае долга за ЖКУ.