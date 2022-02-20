ru ua
Вс, 20 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Субсидии в Украине 2022: какие документы нужны

Новина українською →
Украина, Воскресенье 20 февраля 2022 18:00
Субсидии в Украине 2022: какие документы нужны Фото: какие документы нужны для оформления субсидии в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские семьи, у которых плата за коммуналку больше определенного для них обязательного платежа, имеют право на оформление субсидий. Для оформления нужно подать ряд документов в соответствующий орган райгосадминистрации или онлайн через сайт Минсоцполитики.

Какие документы нужны для оформления субсидии в 2022 году, рассказывает РБК-Украина.

Список необходимых документов:

  • заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
  • декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Также, при необходимости, могут быть поданы:

  • договор найма (аренды) жилья (при наличии);
  • справки о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ).

Другие документы, которые могут быть необходимыми для рассмотрения вопроса по существу:

  • справки, подтверждающие место пребывания лица на территории другой административно-территориальной единицы;
  • справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении;
  • акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;
  • договоры аренды жилья в другом месте и тому подобное.

Подать документы онлайн можно по адресу - www.msp.gov.ua/timeline/subsidii.html.

Экземпляры документов можно найти по адресу - www.msp.gov.ua/news/16214.html.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, можно ли оформить субсидию в случае долга за ЖКУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Субсидии в Украине
NEWS
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти