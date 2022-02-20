Субсидії в Україні 2022: які документи потрібні
Фото: які документи потрібні для оформлення субсидії в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Українські родини, у яких плата за комуналку більше визначеного для них обов’язкового платежу, мають право на оформлення субсидій. Для оформлення потрібно подати низку документів до відповідного органу райдержадміністрації або онлайн через сайт Мінсоцполітики.
Які документи потрібні для оформлення субсидії у 2022 році, розповідає РБК-Україна.
Список необхідних документів:
- заява про призначення та надання житлової субсидії;
- декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.
Також, за потреби, можуть бути подані:
- договір найму (оренди) житла (за наявності);
- довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, ПФУ).
Інші документи, які можуть бути необхідними для розгляду питання по суті:
- довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;
- довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;
- акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради;
- договори оренди житла в іншому місці тощо.
Подати документи онлайн можна за адресою - www.msp.gov.ua/timeline/subsidii.html.
Примірники документів можна знайти за адресою - www.msp.gov.ua/news/16214.html.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, чи можна оформити субсидію у разі боргу за ЖКП.