Субсидии на следующий сезон переназначат автоматически всем получателям, кроме трех категорий

Кабинет министров Украины одобрил постановление "Некоторые вопросы назначения жилищных субсидий". Для большинства домохозяйств субсидии переназначат автоматически.
Постановление от 19 мая 2021 г. № 505 обнародовано на Правительственном портале.
Согласно постановлению, рассмотрение вопросов о назначении жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, проводится без обращений граждан, кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:
Постановлением устанавливается, что решение о назначении жилищных субсидий домохозяйствам без обращений граждан принимается на основании информации Министерства финансов по результатам проведенной верификации данных получателей жилищных субсидий в апреле 2021 года.
Напомним, Кабинет министров во время заседания 19 мая 2021 года решил провести автоматическое переназначение субсидий на следующий отопительный сезон для 2,5 млн домохозяйств. Будут подавать декларации примерно 460 тысяч.
Отметим, Кабинет министров Украины существенно изменил порядок назначения жилищных субсидий. По новым правилам, которые вводятся с 1 мая, будут лишать субсидий в случае наличия депозитов в банках, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.