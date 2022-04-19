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Субсидии в неотопительный сезон переназначат автоматически, - Минсоцполитики

Фото: министр социальной политики Марина Лазебная (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Субсидии в неотопительный сезон переназначат автоматически. Начисление будет производиться на основании информации, имеющейся ведомстве с учетом обновленных данных о доходах физлиц от Пенсионного фонда и Налоговой службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики.

"Должны продолжать получать субсидии люди из городов и сел, где идут активные боевые действия даже в тех случаях, когда там не работают органы социальной защиты", - заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

По ее словам, разработан специальный механизм расчета размеров субсидий и льгот для жителей таких регионов. Отмечается, что переназначение субсидий на неотопительный сезон произойдет автоматически для всех граждан, получавших ее в отопительном сезоне 2021 - 2022 года.

Переназначение будет производиться на основании информации, имеющейся в органах социальной защиты населения с обновлением данных о доходах лиц от Пенсионного фонда и Налоговой службы.

Получателям субсидий с территорий, где ведутся боевые действия, разрешено не информировать об обстоятельствах, влияющих на назначение и размер субсидии, во время военного положения, но при этом они обязаны проинформировать о таких обстоятельствах в течение первого месяца после отмены военного положения.

Напомним, в конце марта в Минсоцполитики заверили, что все назначенные субсидии будут выплачиваться до конца отопительного сезона. При этом в ведомстве заявили, что оплачивать коммунальные услуги необходимо.

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Министерство социальной политикиСубсидии в Украине