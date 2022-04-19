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Субсидії в неопалювальний сезон перепризначать автоматично, - Мінсоцполітики

Фото: Міністр соціальної політики Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Субсидії в неопалювальний сезон перепризначать автоматично. Нарахування буде проводитися на підставі інформації, наявної у відомстві з урахуванням оновлених даних про доходи фізосіб від Пенсійного фонду та податкової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики.

"Повинні продовжувати отримувати субсидії люди з міст і сіл, де йдуть активні бойові дії навіть у тих випадках, коли там не працюють органи соціального захисту", - заявила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна.

За її словами, розроблено спеціальний механізм розрахунку розмірів субсидій і пільг для жителів таких регіонів. Зазначається, що перепризначення субсидій на неопалювальний сезон відбудеться автоматично для всіх громадян, які отримували її в опалювальному сезоні 2021 - 2022 року.

Перепризначення буде проводитися на підставі інформації, наявної в органах соціального захисту населення з оновленням даних про доходи осіб від Пенсійного фонду та податкової служби.

Одержувачам субсидій з територій, де ведуться бойові дії, дозволено не інформувати про обставини, що впливають на призначення і розмір субсидії, під час воєнного стану, але при цьому вони зобов'язані проінформувати про такі обставини протягом першого місяця після скасування воєнного стану.

Нагадаємо, наприкінці березня в Мінсоцполітики запевнили, що всі призначені субсидії виплачуватимуться до кінця опалювального сезону. При цьому у відомстві заявили, що оплачувати комунальні послуги необхідно.

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