Субсидії в неопалювальний сезон перепризначать автоматично, - Мінсоцполітики

"Повинні продовжувати отримувати субсидії люди з міст і сіл, де йдуть активні бойові дії навіть у тих випадках, коли там не працюють органи соціального захисту", - заявила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна.

За її словами, розроблено спеціальний механізм розрахунку розмірів субсидій і пільг для жителів таких регіонів. Зазначається, що перепризначення субсидій на неопалювальний сезон відбудеться автоматично для всіх громадян, які отримували її в опалювальному сезоні 2021 - 2022 року.

Перепризначення буде проводитися на підставі інформації, наявної в органах соціального захисту населення з оновленням даних про доходи осіб від Пенсійного фонду та податкової служби.

Одержувачам субсидій з територій, де ведуться бойові дії, дозволено не інформувати про обставини, що впливають на призначення і розмір субсидії, під час воєнного стану, але при цьому вони зобов'язані проінформувати про такі обставини протягом першого місяця після скасування воєнного стану.