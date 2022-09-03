Механизм назначения субсидий и льгот в Украине изменят: что предлагают в Минсоцполитики

Как отмечается в сообщении, в настоящее время прием документов и назначение субсидий и льгот проводится управлениями социальной защиты населения (УСЗН), на местном уровне с привязкой к месту, где размещен соответствующий УСЗН.

"Оригиналом представленных документов и выплатных документов является бумажная форма, что опасно во время боевых действий или оккупации. Во время войны обработка заявлений на субсидии и льготы в общинах, где продолжаются боевые действия, или которые временно оккупированы, невозможна. А в тех громадах, куда перемещаются граждане, процедура назначения - сложная и длительная. Ведь при смене места жительства, человек должен сообщить УСЗН, где состоял на учете, для прекращения предоставления выплат. А затем обратиться в УСЗН по новому месту жительства для перевода получения выплаты. Это занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в течение которых человек остается без выплат", - заявили в министерстве.

Министерство социальной политики предлагает назначать субсидии и льготы через Пенсионный фонд Украины.

"Использование ИТ-систем Пенсионного фонда позволит принять документы граждан на получение жилищных субсидий и льгот в любой точке Украины. Например, субсидию для граждан, проживавших в Херсонской или Запорожской области, можно будет назначить во Львове или Виннице", говорится в сообщении.

По данным министерства, это не будет иметь никакого влияния на действующих получателей льгот и жилищных субсидий, которые не меняли место жительства, а для людей, которые вынужденно сменили место проживания, предоставит возможность обратиться по вопросу назначения жилищной субсидии или предоставления льгот в органы Пенсионного фонда Украины, а также к ЦНАПы или онлайн - в местных органы (через приложение "Социальная громада").

"Это также позволит автоматизировать процессы начисления и выплаты льгот и жилищных субсидий, а главное - не терять данные граждан, которые дают основания для получения жилищных субсидий и льгот, как это, увы, происходило, с ранее оккупированными территориями. Документы будут храниться в электронной форме, что обеспечит защиту информации, максимальное информационное взаимодействие с Госреестром поврежденного и уничтоженного имущества и с другими государственными реестрами", - отметили в Минсоцполитики.