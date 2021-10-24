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Субсидии в "красных" зонах будут начислять по-новому: что изменилось

Автор: Илона Свиридова

Начисление субсидий в "красной" зоне адаптивного карантина осуществляется на увеличенные социальные нормативы. В частности, такие нормативы увеличены на 50%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики.

Сообщается, что расчет жилищных субсидий на период карантина для "красной" зоны проводится с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов, в пределах которых дается субсидия на холодную и горячую воду, водоотведение, электроэнергию и природный газ.

Отметим, стандартные социальные нормативы выглядят следующим образом:

  • холодная вода - 2 кубометра на человека (при наличии горячей воды) и 3,6 кубометра (при отсутствии горячей воды)
  • горячая вода - 1,6 кубометра на одного человека в месяц
  • водоотведение - 3,6 кубометра на одного человека в месяц
  • газ - при наличии плиты и горячей воды 3,3 кубометра на одного человека в месяц; при наличии плиты и без горячей воды 5,4 кубометра; при наличии газовой плиты и газовой колонки 10,5 кубометров;
  • электроэнергия - 70 кВт*ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 кВт*ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт*ч в месяц и так далее.

С более подробной информации можно ознакомиться на сайте Минсоцполитики.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, как оформить субсидию на коммунальные услуги.

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Субсидии в УкраинеКрасная зона карантина