Субсидии в "красных" зонах будут начислять по-новому: что изменилось

Начисление субсидий в "красной" зоне адаптивного карантина осуществляется на увеличенные социальные нормативы. В частности, такие нормативы увеличены на 50%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики.
Сообщается, что расчет жилищных субсидий на период карантина для "красной" зоны проводится с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов, в пределах которых дается субсидия на холодную и горячую воду, водоотведение, электроэнергию и природный газ.
Отметим, стандартные социальные нормативы выглядят следующим образом:
С более подробной информации можно ознакомиться на сайте Минсоцполитики.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, как оформить субсидию на коммунальные услуги.