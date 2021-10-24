Субсидії в "червоних" зонах нараховуватимуть по-новому: що змінилося

Нарахування субсидій у "червоній" зоні адаптивного карантину здійснюється на збільшені соціальні нормативи. Зокрема, такі нормативи збільшені на 50%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики.
Повідомляється, що розрахунок житлових субсидій на період карантину для "червоної" зони проводиться з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів, в межах яких дається субсидія на холодну і гарячу воду, водовідведення, електроенергію та природний газ.
Відзначимо, стандартні соціальні нормативи виглядають наступним чином:
З більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті Мінсоцполітики.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як оформити субсидію на комунальні послуги.