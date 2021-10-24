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Субсидії в "червоних" зонах нараховуватимуть по-новому: що змінилося

Автор: Ілона Свиридова

Нарахування субсидій у "червоній" зоні адаптивного карантину здійснюється на збільшені соціальні нормативи. Зокрема, такі нормативи збільшені на 50%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Повідомляється, що розрахунок житлових субсидій на період карантину для "червоної" зони проводиться з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів, в межах яких дається субсидія на холодну і гарячу воду, водовідведення, електроенергію та природний газ.

Відзначимо, стандартні соціальні нормативи виглядають наступним чином:

  • холодна вода - 2 кубометри на особу (при наявності гарячої води) і 3,6 кубометра (при відсутності гарячої води)
  • гаряча вода - 1,6 кубометра на одну людину на місяць
  • водовідведення - 3,6 кубометра на одну людину на місяць
  • газ - при наявності плити і гарячої води 3,3 кубометра на одну людину в місяць; при наявності плити і без гарячої води 5,4 кубометра; при наявності газової плити і газової колонки 10,5 кубометрів;
  • електроенергія - 70 кВт*год на місяць на сім'ю з однієї людини і додатково 30 кВт*год на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більше 190 кВт*год на місяць і так далі.

З більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті Мінсоцполітики.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як оформити субсидію на комунальні послуги.

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Субсидії в УкраїніЧервона зона карантину