Суб'єктивна точка зору. Подоляк прокоментував статтю Time про "розлюченого" Зеленського

У вчорашній статті Time звучала думка, нібито президент України Володимир Зеленський "розлючений" недостатніми масштабами допомоги від союзників. Але публікація є "суб'єктивною точкою зору" автора матеріалу американського журналіста Саймона Шустера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі " Радіо Свобода ".

Представник Банкової пояснив, що подібна теза звучить у статті від 30 жовтня з розповідями якихось анонімних співрозмовників. При цьому Подоляк зізнається, що не уявляє, про кого йдеться.

Головний комунікатор ОП припускає, що іноді такі джерела не мають доступу "до певної інформації", можуть бути "десь там поруч", і хочуть "збільшити свою вагу", тому власне бачення "видають за аксіоматичні знання".

Подоляк також не погодився з тим, що Зеленський на тлі ситуації з постачанням оборонної допомоги Україні нібито "почувається зрадженим союзниками". Він наголосив, що "президент реагує жорстко... на те, що ми вже 600 днів воюємо".

При цьому Подоляк визнає, що "є трохи нерозуміння", чому країни-партнери зволікають з наданням допомоги нашій державі.

"Але це об'єктивний процес, з цим потрібно працювати. І тому говорити, що президент "розлючений" - так, він хоче більш ефективних комунікацій, виконання функціональних обов'язків та чіткого розуміння, яка стратегія у нас і як вона реалізовується", - сказав представник Банкової.

Також він додав, що Зеленському хотілося б, щоб заявлені наміри партнерів реалізовувалися "хоч би на 70-80%".

За словами Подоляка, об'єктивно у світі відбувається реакція на різні нові конфлікти на земній кулі. І те, що увага глобальних політиків до повномасштабної війни РФ проти України з часом розсіюється, "не може не викликати певних реакцій негативного плану".

Так, на думку радника керівника ОП, акценти в авторській статті Шустера в Time неправильно розставлені.

Подоляк висловився про пропагандистську фікцію та реальність

У своєму Twitter (X) Подоляк наголошує, що демократичні країни мають чітке розуміння, що війни повинні закінчуватися справедливими рішеннями, а агресор зобов'язаний понести покарання.

"Втома від війни, готовність вести переговори з авторами повномасштабного вторгнення в Україну, ігнорування норм міжнародного права, схильність до фатальних компромісів, терпимість до масштабних воєнних злочинів, страх перед диктаторами, готовими розпочати війну - все це є абсолютною пропагандистською фікцією, просувається тільки авторитарними режимами, подібними до російського", - написав він.

При цьому реальність зовсім інша, стверджує Подоляк.

"Демократичні країни чітко розуміють, що конфлікти мають закінчуватися лише справедливими рішеннями; що злочинці повинні бути покарані; що військові бюджети мають бути збільшені; що немає сенсу йти на компроміси, інакше завтра війни та витрати на безпеку будуть набагато більшими; що Росія абсолютно не здатна домовлятися і є головним спонсором глобальної нестабільності та глобального кровопролиття", - йдеться у публікації.

Також Подоляк додав, що правильні висновки "очевидні" та "розгортається правильна логістика", при цьому вказує на дефіцит часу.

Нагадаємо, що раніше в матеріалі РБК-Україна описувалося головне зі статті Time про Зеленського.