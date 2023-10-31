Субъективная точка зрения. Подоляк прокомментировал статью Time о "разозленном" Зеленском

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире " Радио Свобода ".

Представитель Банковой пояснил, что подобная теза звучит в статье от 30 октября с рассказами неких анонимных собеседников. При этом Подоляк признается, что не представляет, о ком идет речь.

Главный коммуникатор ОП допускает, что иногда такие источники не имеют доступа "к определенной информации", могут находиться "где-то там рядом", и хотят "увеличить свой вес", поэтому собственное видение "выдают за аксиоматичные знания".

Подоляк также не согласился с тем, что Зеленский на фоне ситуации с поставками оборонной помощи Украине будто бы "чувствует себя преданным союзниками". Он подчеркнул, что "президент реагирует жестко... на то, что мы уже 600 дней воюем".

При этом Подоляк признает, что "есть немного непонимание", почему страны-партнеры медлят с предоставлением помощи нашему государству.

"Но это объективный процесс, с этим нужно работать. И потому говорить, что президент "разозленный" - да, он хочет более эффективных коммуникаций, выполнения функциональных обязанностей и четкого понимания, какая стратегия у нас и как она реализовывается", - сказал представитель Банковой.

Также он добавил, что Зеленскому хотелось бы, чтобы заявленные намерения партнеров реализовывались "хотя бы на 70-80%".

По словам Подоляка, что объективно в мире происходит реакция на различные новые конфликты на земном шаре. И то, что внимание глобальных политиков к полномасштабной войне РФ против Украины со временем рассеивается, "не может не вызывать определенные реакции негативного плана".

Так, по мнению советника руководителя ОП, акценты в авторской статье Шустера в Time неверно расставлены.

Подоляк высказался о пропагандистской фикции и реальности

В своем Twitter (X) Подоляк подчеркивает, что демократические страны имеют четкое понимание", что войны должны заканчиваться справедливыми решениями, а агрессор обязан понести наказание.

"Усталость от войны, готовность вести переговоры с авторами полномасштабного вторжения в Украину, игнорирование норм международного права, склонность к фатальным компромиссам, терпимость к масштабным военным преступлениям, страх перед диктаторами, готовыми начать войну - все это является абсолютной пропагандистской фикцией, продвигаемой только авторитарными режимами, подобными российскому", - написал он.

При этом реальность совершенно иная, утверждает Подоляк.

"Демократические страны четко понимают, что конфликты должны заканчиваться только справедливыми решениями; что преступники должны быть наказаны; что военные бюджеты должны быть увеличены; что нет смысла идти на компромиссы, иначе завтра войны и расходы на безопасность будут гораздо больше; что Россия совершенно не способна договариваться и является главным спонсором глобальной нестабильности и глобального кровопролития", - говорится в публикации.

Также Подоляк добавил, что правильные выводы "очевидны", и "разворачивается правильная логистика", при этом указывает на дефицит времени.

Напомним, что ранее в материале РБК-Украина описывалось главное из статьи Time о Зеленском.