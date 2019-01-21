Суарес вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории "Барселоны"

Фото: Луис Суарес (twitter.com/FCBarcelona)

Уругваец забил за каталонцев 167 мячей во всех турнирах

Уругвайский форвард "Барселоны" Луис Суарес благодаря голу в ворота "Леганеса" (3:1) в матче 20 тура чемпионата Испании вошел в историю каталонской команды. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".

Этот гол стал для Суареса 167 в составе клуба. Тем он Суарес сравнялся по этому показателю с Хосепом Эсколой, который выступал за каталонцев с 1934 по 1937 и с 1940 по 1948 год.

Сравнявшись с Эсколой, уругваец вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории "Барселоны". Выше Суареса в находятся только Хосеп Самитьер со 184 голами, Ладислао Кубала со 194 голами, Сесар Родригес с 232 голами и возглавляет список Лионель Месси, у которого 574 мяча.

@LuisSuarez9 is now in the of Barça's all-time scorers! Congrats, Luis!



Leo Messi

César

Kubala

Samitier

Luis Suárez

Escolà



#ForçaBarça pic.twitter.com/CAuupwE9ic — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 20, 2019

Суарес перешел в "Барселону" летом 2014 года из "Ливерпуля". В нынешнем сезоне 31-летний форвард записал на свой счет 15 голов в 19 матчах чемпионата Испании.

Напомним, Суарес быстрее всех в истории "Барселоны" забил 100 мячей за клуб.