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Суарес вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории "Барселоны"

Новости » Спорт    21.01.2019 - 10:47
Суарес вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории "Барселоны"
Фото: Луис Суарес (twitter.com/FCBarcelona)

Уругваец забил за каталонцев 167 мячей во всех турнирах

Уругвайский форвард "Барселоны" Луис Суарес благодаря голу в ворота "Леганеса" (3:1) в матче 20 тура чемпионата Испании вошел в историю каталонской команды. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".

Этот гол стал для Суареса 167 в составе клуба. Тем он Суарес сравнялся по этому показателю с Хосепом Эсколой, который выступал за каталонцев с 1934 по 1937 и с 1940 по 1948 год. 

Сравнявшись с Эсколой, уругваец вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории "Барселоны". Выше Суареса в находятся только Хосеп Самитьер со 184 голами, Ладислао Кубала со 194 голами, Сесар Родригес с 232 голами и возглавляет список Лионель Месси, у которого 574 мяча.

Суарес перешел в "Барселону" летом 2014 года из "Ливерпуля". В нынешнем сезоне 31-летний форвард записал на свой счет 15 голов в 19 матчах чемпионата Испании.

Напомним, Суарес быстрее всех в истории "Барселоны" забил 100 мячей за клуб.

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