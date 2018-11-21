"Ливерпуль" запретил "Барселоне" в течение трех лет покупать своих игроков

Фото: Филиппе Коутиньо (fcbarcelona.com)

Эта договоренность оформлена документально

"Ливерпуль" заключил секретное соглашение с Барселоной", суть которого заключается в запрете на приобретение "сине-гранатовыми" игроков мерсисайдской команды в течение трех лет - до 2021 года. Об этом стало известно AS.

Договоренность появилась после того, как английский клуб продал каталонцам полузащитника Филиппе Коутиньо. Бразилец хотел уйти еще в 2017 году, но "Ливерпуль" смог сохранить его в команде, однако уже в январе нынешнего года трансфер все-таки состоялся. Тогда английский клуб заработал на этой сделке 160 млн евро.

Помимо этой суммы "красные" получили гарантии того, что "Барселона" не будет пытаться купить других футболистов "Ливерпуля".

Эта договоренность оформлена документально и с ее помощью англичане обезопасили себя от интереса "Барселоны" к своим лидерам вроде Мохамеда Салаха и Садио Мане.