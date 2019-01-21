Суарес увійшов до п'ятірки кращих бомбардирів в історії "Барселони"

Фото: Луїс Суарес (twitter.com/FCBarcelona)

Уругваєць забив за каталонців 167 м'ячів у всіх турнірах

Уругвайський форвард "Барселони" Луїс Суарес завдяки голу в ворота "Леганесі" (3:1) в матчі 20 туру чемпіонату Іспанії увійшов в історію каталонської команди. Про це в Twitter повідомляє прес-служба "синьо-гранатових".

Цей гол став для Суареса 167 в складі клубу. Тим він Суарес зрівнявся за цим показником з Хосепом Ескол, який виступав за каталонців з 1934 по 1937 і з 1940 по 1948 рік.

Зрівнявшись з Ескол, уругваєць вийшов на п'яте місце в списку кращих бомбардирів в історії "Барселони". Вище Суареса в знаходяться тільки Хосеп Самітьер зі 184 голами, Ладіслао Кубала зі 194 голами, Сесар Родрігес з 232 голами і очолює список Ліонель Мессі, у якого 574 м'ячі.

@LuisSuarez9 is now in the of Barça's all-time scorers! Congrats, Luis!



Leo Messi

César

Kubala

Samitier

Luis Suárez

Escolà



#ForçaBarça pic.twitter.com/CAuupwE9ic — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 20, 2019

Суарес перейшов в "Барселону" влітку 2014 року з "Ліверпуля". У нинішньому сезоні 31-річний форвард записав на свій рахунок 15 голів в 19 матчах чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, Суарес швидше за всіх в історії "Барселони" забив 100 м'ячів за клуб.