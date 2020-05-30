Стычки и слезоточивый газ: в Париже вспыхнули протесты из-за прав мигрантов

Фото: протесты в Париже (twitter.com / mpbresson)

Полиция применяет силу для разгона протестующих

В Париже сегодня, 30 мая, проходит массовая акция протеста из-за нелегальных мигрантов, которые рискуют заразиться коронавирусом в местах заключения. Полиция пытается разогнать демонстрантов.

Так, сегодня в центре французской столицы собрались тысячи митингующих, которые отреагировали на призыв коллектива "La Marche des Solidarités". Участники протеста выступают в защиту прав нелегальных мигрантов.

Tensions en cours sur la Place de la République à Paris. Plusieurs tirs de gaz lacrymogènes. #SansPapiers #Paris #France pic.twitter.com/bk5C0wQ9mA — Charles Baudry (@CharlesBaudry) May 30, 2020

Поскольку демонстрация была запрещена местными властями, парижская полиция несколько раз применяла слезоточивый газ для разгона протестующих. Правоохранители ссылаются на указ, который запрещает собрания более 10 человек из-за коронавируса.

Местами между митингующими и силовиками возникали стычки, однако их быстро прекращали с применением газовых гранат.

Отметим, в апреле власти Франции решили начать постепенно выпускать нелегальных мигрантов из изоляторов из-за опасности распространения среди них коронавируса. Такое решение приняли после нескольких бунтов среди содержащихся мигрантов, которые жаловались на плохие санитарные условия.

Напомним, в начале апреля в Греции произошла вспышка коронавируса в лагере для нелегальных мигрантов и беженцев.

После вспышек коронавируса в лагерях власти Греции решили переселить мигрантов в пустующие гостиницы.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий