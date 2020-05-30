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Стычки и слезоточивый газ: в Париже вспыхнули протесты из-за прав мигрантов

Новости » Общество     30.05.2020 - 20:20
Стычки и слезоточивый газ: в Париже вспыхнули протесты из-за прав мигрантов
Фото: протесты в Париже (twitter.com / mpbresson)

Полиция применяет силу для разгона протестующих

В Париже сегодня, 30 мая, проходит массовая акция протеста из-за нелегальных мигрантов, которые рискуют заразиться коронавирусом в местах заключения. Полиция пытается разогнать демонстрантов.

Так, сегодня в центре французской столицы собрались тысячи митингующих, которые отреагировали на призыв коллектива "La Marche des Solidarités". Участники протеста выступают в защиту прав нелегальных мигрантов.

Поскольку демонстрация была запрещена местными властями, парижская полиция несколько раз применяла слезоточивый газ для разгона протестующих. Правоохранители ссылаются на указ, который запрещает собрания более 10 человек из-за коронавируса.

Местами между митингующими и силовиками возникали стычки, однако их быстро прекращали с применением газовых гранат.

Отметим, в апреле власти Франции решили начать постепенно выпускать нелегальных мигрантов из изоляторов из-за опасности распространения среди них коронавируса. Такое решение приняли после нескольких бунтов среди содержащихся мигрантов, которые жаловались на плохие санитарные условия.

Напомним, в начале апреля в Греции произошла вспышка коронавируса в лагере для нелегальных мигрантов и беженцев.

После вспышек коронавируса в лагерях власти Греции решили переселить мигрантов в пустующие гостиницы.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины протестПарижМигранты
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