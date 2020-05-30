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Сутички та сльозогінний газ: у Парижі спалахнули протести через права мігрантів

Новини » Суспільство     30.05.2020 - 20:20
Сутички та сльозогінний газ: у Парижі спалахнули протести через права мігрантів
Фото: протести у Парижі (twitter.com / mpbresson)

Поліція застосовує силу для розгону протестувальників

У Парижі сьогодні, 30 травня, проходить масова акція протесту через нелегальних мігрантів, які ризикують заразитися коронавірусом у місцях ув'язнення. Поліція намагається розігнати демонстрантів.

Так, сьогодні в центрі французької столиці зібралися тисячі мітингувальників, які відреагували на заклик колективу "La Marche des Solidarités". Учасники протесту виступають на захист прав нелегальних мігрантів.

Оскільки демонстрація була заборонена місцевою владою, паризька поліція декілька разів застосовувала сльозогінний газ для розгону протестувальників. Правоохоронці посилаються на указ, який забороняє зібрання понад 10 осіб через коронавірус.

Місцями між мітингувальниками та силовиками виникали сутички, однак їх швидко припиняли з застосуванням газових гранат.

Зазначимо, у квітні влада Франції вирішила почати поступово випускати нелегальних мігрантів з ізоляторів через небезпеку поширення серед них коронавірусу. Таке рішення ухвалили після декількох бунтів серед утримуваних мігрантів, які жалілися на погані санітарні умови.

Нагадаємо, на початку квітня у Греції стався спалах коронавірусу у таборі для нелегальних мігрантів та біженців.

Після спалахів коронавірусу у таборах влада Греції вирішила переселити мігрантів до порожніх готелів.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України протестПарижМігранти
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