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Стычки с полицией и слезоточивый газ: в Кишиневе фермеры вышли на протесты

Кишинев, Среда 16 декабря 2020 11:54
Стычки с полицией и слезоточивый газ: в Кишиневе фермеры вышли на протесты
Фото: протесты в Кишиневе (point.md)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 16 декабря, в Кишиневе (Молдова) на массовые протесты вышли фермеры. Они выступают против проекта бюджета на 2021 год.

Об этом пишет местное издание point.md.

Сообщается, что около 11:00 сотни аграгриев выдвинулись на тракторах к зданию парламента Молдовы. Сегодня он должен во втором чтении принять законопроект о бюджете на следующий год. Фермеры просят депутатов не поддерживать правительственный проект и не допустить "дальнейшего разрушения сельского хозяйства".

Отметим, что еще во время вчерашней акции силовики оцепили здание после того, как протестующие пытались прорваться в него. Сегодня аграрии на тракторах хотели прорвать полицейский кордон, акция сопровождается столкновениями с силовиками.

Также сообщается, что полиция применила слезоточивый газ. О пострадавших пока неизвестно.

Protestul fermierilor din centru capitalei

Protestul fermierilor din centru capitalei

Posted by Ştiri.md Ştiri din Moldova on Wednesday, December 16, 2020

Напомним, ранее избранный президент Молдовы Майя Санду потребовала от премьера Иона Кику уйти в отставку. Также сообщалось, что ее партия выдвинет вотум недоверия правительству.

До этого сторонники Санду выходили на протесты и требовали распустить парламент.

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