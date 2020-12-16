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Сутички з поліцією та сльозогінний газ: у Кишиневі фермери вийшли на протести

Кишинів, Середа 16 грудня 2020 11:54
Сутички з поліцією та сльозогінний газ: у Кишиневі фермери вийшли на протести
Фото: протести в Кишиневі (point.md)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 16 грудня, в Кишиневі (Молдова) на масові протести вийшли фермери. Вони виступають проти проекту бюджету на 2021 рік.

Про це пише місцеве видання point.md.

Повідомляється, що близько 11:00 сотні аграгріїв висунулися на тракторах до будівлі парламенту Молдови. Сьогодні він має у другому читанні прийняти законопроект про бюджет на наступний рік. Фермери просять депутатів не підтримувати урядовий проект і не допустити "подальшого руйнування сільського господарства".

Зазначимо, що ще під час вчорашньої акції силовики оточили будівлю після того, як протестувальники намагалися прорватися до неї. Сьогодні аграрії на тракторах хотіли прорвати поліцейський кордон, акція супроводжується зіткненнями з силовиками.

Також повідомляється, що поліція застосувала сльозогінний газ. Про потерпілих поки невідомо.

Protestul fermierilor din centru capitalei

Protestul fermierilor din centru capitalei

Posted by Ştiri.md Ştiri din Moldova on Wednesday, December 16, 2020

Нагадаємо, раніше новообраний президент Молдови Майя Санду вимагала від прем'єра Іона Кіку піти у відставку. Також повідомлялося, що її партія висуне вотум недовіри уряду.

До цього прихильники Санду виходили на протести і вимагали розпустити парламент.

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Новини України Надзвичайні події протестМолдовафермеры

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