Стычки между полицией и ФОПами в Киеве: пострадавших нет

В Киеве сегодня произошли столкновения между правоохранителями и представителями движения SaveФОП. В результате никто не пострадал, задержанных также нет.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Полиция сообщила о стычке в Киеве. В результате никто не пострадал.
Акция продолжается, на месте находятся сотрудники полиции, которые следят за правопорядком.
Правоохранители обращаются к организаторам и участникам акции соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и содействовать в исполнении ими служебных обязанностей.
Отметим, что первая стычка между правоохранителями и предпринимателями произошла на Майдане Независимости.
Протестующие собрались пройтись маршем с гробом и ритуальными венками к Офису президента и Верховной раде, но правоохранители заблокировали путь.
РБК-Украина писало, что после того произошла еще одна стычка, но у Офиса президента.