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Стычки между полицией и ФОПами в Киеве: пострадавших нет

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве сегодня произошли столкновения между правоохранителями и представителями движения SaveФОП. В результате никто не пострадал, задержанных также нет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полиция сообщила о стычке в Киеве. В результате никто не пострадал.

Акция продолжается, на месте находятся сотрудники полиции, которые следят за правопорядком.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам акции соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и содействовать в исполнении ими служебных обязанностей.

Фото: в Киеве протестуют представители SaveФОП (kyiv.npu.gov.ua)

Отметим, что первая стычка между правоохранителями и предпринимателями произошла на Майдане Независимости.

Протестующие собрались пройтись маршем с гробом и ритуальными венками к Офису президента и Верховной раде, но правоохранители заблокировали путь.

РБК-Украина писало, что после того произошла еще одна стычка, но у Офиса президента.

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ФОПстолкновения