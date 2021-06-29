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Сутички між поліцією та ФОПами у Києві: постраждалих немає

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві сьогодні стались сутички між правоохоронцями та представниками руху SaveФОП. В результаті ніхто не постраждав, затриманих також немає.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Поліція повідомила про штовханину в Києві. В результаті ніхто не постраждав.

Акція продовжується, на місці перебувають співробітники поліції, які слідкують за правопорядком.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти у виконанні ними службових обов’язків.

Фото: у Києві протестують представники SaveФОП (kyiv.npu.gov.ua)

Зазначимо, що перша сутичка між правоохоронцями і підприємцями сталась на Майдані незалежності.

Протестуючі зібралися пройтися маршем із труною і ритуальними вінками до Офісу президента і Верховної ради, але правоохоронці заблокували шлях.

РБК-Україна писало, що після того сталась ще одна сутичка, але біля Офісу президента.

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