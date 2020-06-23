Стычки в Харькове: задержан подозреваемый в нападении на полицейских

Правоохранители задержали мужчину по подозрению в нападении на полицейских во время столкновений в Харькове. Мужчина сейчас находится под охраной в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Харьковской области.

Как отметили правоохранители, нападавшим оказался 68-летний житель города Лубны Полтавской области. По факту нападения на правоохранителей открыты три уголовных дела: по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"Во время досудебного расследования сотрудники Шевченковского отдела полиции разоблачили в совершении данных преступлений 68-летнего жителя Полтавщины. Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

На данный момент мужчина находится в больнице с диагнозом "гипертонический криз".

Напомним, 22 июня в Харькове прошли протесты с участием чернобыльцев в связи с открытием областного диспансера для приема больных коронавирусом, демонстранты пытались заблокировать работу больницы.

Во время протеста между демонстрантами и правоохранителями произошли столкновения, двое полицейских были госпитализированы с травмами.