В столкновениях на границе Таджикистана и Киргизии пострадали десятки людей

В результате столкновений на границе Таджикистана и Киргизии пострадали 27 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что стрельба началась после того, как жители села установили на въезде флагшток, гражданские стреляли из охотничьих ружей.

"В результате стычки на границе двух стран 17 граждан Киргизии и 10 граждан Таджикистана пострадали", - говорится в сообщении.

Таджикская сторона утверждает, что огонь открыли жители Киргизии.

По предварительной информации, инцидент начался вечером 22 июля в таджикском селе Ворух, расположенном внутри территории Киргизии. 23 июля стрельба возобновилась.

Отметим, на сегодня на границе Киргизии и Таджикистана около 70 спорных участков. Процесс двусторонних переговоров о делимитации и демаркации государственной границы был запущен в 2014 году после перестрелки между пограничниками обеих стран за строительство дороги на спорном участке.

Кроме того, периодически обостряются отношения между Киргизией и Узбекистаном. Однако последние крупные межэтнические столкновения между киргизами и узбеками состоялись 10-15 июня 2010 года в городе Ош.