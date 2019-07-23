У результаті зіткнень на кордоні Таджикистану та Киргизстану постраждали десятки людей

Унаслідок сутичок на кордоні Таджикистану і Киргизстану постраждали 27 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що стрілянина почалася після того, як жителі села встановили на в’їзді флагшток, цивільні стріляли з мисливських рушниць.

"Унаслідок сутички на кордоні двох країн 17 громадян Киргизстану и 10 громадян Таджикистану постраждали", - йдеться у повідомленні.

Таджицька сторона стверджує, що вогонь відкрили жителі Киргизстану.

За попередньою інформацією, інцидент почався ввечері 22 липня в таджицькому селі Ворух, розташованому всередині території Киргизстану. 23 липня стрілянина відновилася.

Зазначимо, на сьогодні на кордоні Киргизії і Таджикистану близько 70 спірних ділянок. Процес двосторонніх переговорів про делімітацію і демаркацію державного кордону був запущений в 2014 році після перестрілки між прикордонниками обох країн через будівництво дороги на спірній ділянці.

Крім того, періодично загострюються відносини між Киргизією і Узбекистаном. Однак останні великі міжетнічні зіткнення між киргизами і узбеками відбулися 10-15 червня 2010 року в місті Ош.