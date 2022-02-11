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В стычке с копателями янтаря в Ровенской области ранили трех сотрудников СБУ

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Ровенская область, Пятница 11 февраля 2022 16:28
В стычке с копателями янтаря в Ровенской области ранили трех сотрудников СБУ Фото: сотрудники СБУ пострадали в стычке с копателями янтаря (ssu.gov.ua)
Автор: Владислав Красинский

В результате вчерашней стычки с копателями янтаря в Ровенской области были ранены три сотрудника Службы безопасности Украины. Опасности их жизни нет.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что вчера СБУ проводила следственно-оперативные мероприятия по борьбе с незаконной добычей января, когда вблизи села Ельное Сарненского района на сотрудников напали местные жители с топорами, холодным и травматическим оружием.

"Мужчины не реагировали на законные требования правоохранителей и нанесли ранения нескольким сотрудникам Службы. Сотрудники СБУ, действуя в рамках закона и ввиду обстоятельств, вынуждены были применить оружие, чтобы прекратить преступные действия нападающих", - отметили в СБУ.

В результате инцидента были ранены пять местных жителей и три сотрудника СБУ. Опасности их жизни нет.

Также сообщается, что следствие установило местных жителей, которые незаконно добывали янтарь. Национальная полиция уже зарегистрировала уголовные дела за сопротивление работнику правоохранительного органа, массовые беспорядки и насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Напомним, по данным Госбюро расследований, во вчерашней стычке копатели янтаря устроили драку с применением ножей, топоров и бензопил, а сотрудники СБУ открыли огонь из своего оружия.

Также сообщалось, что в ГБР завели отдельное дело на представителей СБУ.

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Служба безопасности Украины Ровенская область
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