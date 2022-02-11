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У сутичці з копачами бурштину в Рівненській області поранили трьох співробітників СБУ

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Рівненська область, П'ятниця 11 лютого 2022 16:28
У сутичці з копачами бурштину в Рівненській області поранили трьох співробітників СБУ Фото: співробітники СБУ постраждали в сутичці з копачами бурштину (ssu.gov.ua)
Автор: Владислав Красінський

В результаті вчорашньої сутички з копачами бурштину в Рівненській області були поранені три співробітники Служби безпеки України. Небезпеки їх життя немає.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі СБУ.

Повідомляється, що вчора СБУ проводила слідчо-оперативні заходи по боротьбі з незаконним видобутком січня, коли поблизу села Єльне Сарненського району на співробітників напали місцеві жителі з сокирами, холодною і травматичною зброєю.

"Чоловіки не реагували на законні вимоги правоохоронців і завдали поранення кільком співробітникам Служби. Співробітники СБУ, діючи в рамках закону і зважаючи на обставини, змушені були застосувати зброю, щоб припинити злочинні дії нападників", - зазначили в СБУ.

В результаті інциденту були поранені п'ять місцевих жителів і три співробітники СБУ. Небезпеки їх життя немає.

Також повідомляється, що слідство встановило місцевих жителів, які незаконно видобували бурштин. Національна поліція вже зареєструвала кримінальні справи за опір працівнику правоохоронного органу, масові заворушення і насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Нагадаємо, за даними Держбюро розслідувань, у вчорашній сутичці копачі бурштину влаштували бійку із застосуванням ножів, сокир і бензопил, а співробітники СБУ відкрили вогонь зі своєї зброї.

Також повідомлялося, що в ДБР завели окрему справу на представників СБУ.

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Служба безпеки України Рівненська область
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