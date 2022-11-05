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Створюють "юнармію". У Мелітополі окупанти вчать дітей користуватися зброєю, - мер

Фото: окупанти у Мелітополі вчать дітей користуватися зброєю (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти у захопленому Мелітополі намагаються створити так звану "юнармію". Для цього дітей вчать тримати зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти тероризують дітей, а у навчальних закладах проходяться постійні обшуки.

"У школах день починається з обшуку. У школах вони старшокласників з 9 класу починають привчати використовувати автомати і це роблять для того, щоб готувати їх до якихось добровольчих батальйонів", - зазначив Федоров.

У технікумах та університетах окупанти починають створювати формування, які називають "юна армія".

"Дуже смішно, як вони на своїх відео показують, як роблять присягу бійців "юнармії". Жодного обличчя не показали", - додав Федоров.

Нагадаємо, раніше колаборанти у Мелітополі почали проводити перепис державних об'єктів для так званої "націоналізації".

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МелітопольокупантиВійна в Україні