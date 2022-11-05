Создают "юнармию". В Мелитополе оккупанты учат детей пользоваться оружием, - мэр

По его словам, оккупанты терроризируют детей, а в учебных заведениях проходят постоянные обыски.

"В школах день начинается с обыска. В школах они старшеклассников с 9 класса начинают приучать использовать автоматы и это делают для того, чтобы готовить их к каким-то добровольческим батальонам", - отметил Федоров.

В техникумах и университетах оккупанты начинают создавать формирования, которые называют "юная армия".

"Очень смешно, как они на своих видео показывают, как делают присягу бойцов "юнармии". Ни одного лица не показали", - добавил Федоров.