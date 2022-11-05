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Создают "юнармию". В Мелитополе оккупанты учат детей пользоваться оружием, - мэр

Фото: оккупанты в Мелитополе учат детей пользоваться оружием (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в захваченном Мелитополе пытаются создать так называемую "юнармию". Для этого детей учат держать оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Ивана Федорова в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты терроризируют детей, а в учебных заведениях проходят постоянные обыски.

"В школах день начинается с обыска. В школах они старшеклассников с 9 класса начинают приучать использовать автоматы и это делают для того, чтобы готовить их к каким-то добровольческим батальонам", - отметил Федоров.

В техникумах и университетах оккупанты начинают создавать формирования, которые называют "юная армия".

"Очень смешно, как они на своих видео показывают, как делают присягу бойцов "юнармии". Ни одного лица не показали", - добавил Федоров.

Напомним, ранее коллаборанты в Мелитополе начали проводить перепись государственных объектов для так называемой "национализации".

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