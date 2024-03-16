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Створюють ядерне паливо. Французька Framatome SA співпрацює з "Росатомом", - Bloomberg

Фото: "Росатом" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Французька компанія Framatome співпрацює з "Росатомом" над створенням ядерного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Французька держкомпанія Framatome SA продовжує співпрацю з російською корпорацією "Росатом" для виробництва палива для реакторів, що забезпечують електроенергією 100 млн жителів Східної Європи.

Зазначається, що Болгарія, Чехія, Угорщина та Словаччина, як і раніше, використовують російські технології. За даними видання, попри санкції, Москва обіграла Захід і за результатами 2023 року буде зафіксовано рекордний імпорт російського палива для європейських реакторів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще на початку 2023 року закликав Євросоюз запровадити санкції проти російської ядерної галузі.

Міненерго давно наполягає, що Захід має запровадити санкції проти "Росатому" і припинити використовувати ядерні технології країни-агресора.

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