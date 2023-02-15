ua ru
Ср, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сі Цзіньпін заявив про підтримку Ірану в протистоянні із Заходом

Новость на русском →
Пекін, Середа 15 лютого 2023 08:36
Сі Цзіньпін заявив про підтримку Ірану в протистоянні із Заходом Фото: Сі Цзіньпін, лідер Китаю (flickr by ennler)
Автор: Марія Кучерявець

Китай висловив підтримку іранському режиму. Зокрема, в так званому "протистоянні Заходу та США".

Про це заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як пише видання, про таке китайський лідер заявив під час зустрічі з президентом Ірану Ібрагіму Раїсі.

"Китай підтримує Іран у захисті національного суверенітету та протистоянні одностороннім діям і залякуванням. Незалежно від того, як зміниться міжнародна та регіональна ситуація, Китай неухильно підтримуватиме дружбу та співпрацю з Іраном та просуватиме китайсько-іранське всеосяжне стратегічне партнерство", - заявив Сі Цзіньпін.

Також повідомляється, що сторони під час зустрічі підписали 20 угод про співпрацю, включаючи торгівлю і туризм.

Вони також доповнили укладену в 2021 році 25-річну стратегічну угоду про співпрацю в розвитку промисловості, розробці нафти та інших родовищ.

Своєю чергою у Раїсі не оприлюднили подробиць зустрічі, але президент назвав обидва уряди країн "друзями у складних ситуаціях".

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що США можуть накласти санкції на компанії Китаю за постачання обладнання Ірану.

Також повідомлялося, що США можуть включити Росію та Іран до законопроєкту, що передбачає заборону на продаж нафти з американського стратегічного резерву, де поки фігурує тільки Китай.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Іран Тегеран Си Цзиньпинь Пекин
NEWS
Не про все можна повідомляти публічно, - Зеленський про новий "Рамштайн"
Не про все можна повідомляти публічно, - Зеленський про новий "Рамштайн"
DAILY
Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян