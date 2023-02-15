Сі Цзіньпін заявив про підтримку Ірану в протистоянні із Заходом

Китай висловив підтримку іранському режиму. Зокрема, в так званому "протистоянні Заходу та США".

Про це заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як пише видання, про таке китайський лідер заявив під час зустрічі з президентом Ірану Ібрагіму Раїсі.

"Китай підтримує Іран у захисті національного суверенітету та протистоянні одностороннім діям і залякуванням. Незалежно від того, як зміниться міжнародна та регіональна ситуація, Китай неухильно підтримуватиме дружбу та співпрацю з Іраном та просуватиме китайсько-іранське всеосяжне стратегічне партнерство", - заявив Сі Цзіньпін.

Також повідомляється, що сторони під час зустрічі підписали 20 угод про співпрацю, включаючи торгівлю і туризм.

Вони також доповнили укладену в 2021 році 25-річну стратегічну угоду про співпрацю в розвитку промисловості, розробці нафти та інших родовищ.

Своєю чергою у Раїсі не оприлюднили подробиць зустрічі, але президент назвав обидва уряди країн "друзями у складних ситуаціях".

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що США можуть накласти санкції на компанії Китаю за постачання обладнання Ірану.

Також повідомлялося, що США можуть включити Росію та Іран до законопроєкту, що передбачає заборону на продаж нафти з американського стратегічного резерву, де поки фігурує тільки Китай.

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