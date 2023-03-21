Створили "сітку смерті": Генштаб про співпрацю розвідки та артилеристів на фронті
Українській артилерії вдалося створити "сітку смерті" разом із розвідкою, що демонструє ефективну співпрацю між підрозділами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"На сьогодні нашій артилерії вдалося створити "сітку смерті". Це коли засоби розвідки дуже щільно та ефективно співпрацюють із засобами вогневого ураження. Безумовно, до цих засобів вогневого ураження належать не тільки ракетні війська та артилерія, а й авіація повітряних сил", - заявив т.в.о. начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов.
За його словами, зараз близько 90% вогневого ураження противника покладається на ракетні війська та артилерію.
"Змінюється час, змінюється озброєння, змінюються люди. Змінюються способи і методи збройної боротьби. Безумовно, якщо ми хочемо наблизити нашу перемогу, маємо постійно адаптовуватись, вигадувати нові способи та методи вогневого ураження, вдосконалювати нашу зброю, наші боєприпаси, навички та вміння", - додав Баранов.
Нагадаємо, що сьогодні, 21 березня, українські військові в районі Бахмута знищили групу окупантів та їх склад боєприпасів.
Метою вибухів, що пролунали у Джанкої та пошкодили залізничні колії, було зупинення логістичного забезпечення росіян у тимчасово окупованих Мелітополі та Херсоні.
Під Авдіївкою (Донецька область) тривають запеклі бої, а українські бійці знищили ворожий склад боєприпасів.
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