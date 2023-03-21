Створили "сітку смерті": Генштаб про співпрацю розвідки та артилеристів на фронті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"На сьогодні нашій артилерії вдалося створити "сітку смерті". Це коли засоби розвідки дуже щільно та ефективно співпрацюють із засобами вогневого ураження. Безумовно, до цих засобів вогневого ураження належать не тільки ракетні війська та артилерія, а й авіація повітряних сил", - заявив т.в.о. начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов.

За його словами, зараз близько 90% вогневого ураження противника покладається на ракетні війська та артилерію.

"Змінюється час, змінюється озброєння, змінюються люди. Змінюються способи і методи збройної боротьби. Безумовно, якщо ми хочемо наблизити нашу перемогу, маємо постійно адаптовуватись, вигадувати нові способи та методи вогневого ураження, вдосконалювати нашу зброю, наші боєприпаси, навички та вміння", - додав Баранов.