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Створила мережу фейкових ЗМІ. Розкрито найбільшу дезінформаційну кампанію Росії

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Вівторок 27 вересня 2022 23:52
Створила мережу фейкових ЗМІ. Розкрито найбільшу дезінформаційну кампанію Росії Фото: розкрито найбільшу дезінформаційну кампанію Росії (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Росія використовувала нові засоби дезінформації у Європі. Meta виявила мережу фейкових ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

У звіті компанії йдеться про понад 60 фейкових сайтів, які активно рекламувалися в соцмережах та розповсюджували кремлівські наративи про війну в Україні.

Так, нібито німецьке видання Der Spiegel написало про дефіцит природного газу, британське The Guardian щодо сумнівів навколо воєнних злочинів Росії в Україні, а італійське інформагентство Ansa, здавалося б, критикувало зберігання зерна у Києві.

Усі ці "новини" фальшиві, йдеться у звіті Meta, і є частиною російської кампанії у ЄС та Британії.

Ця кампанія, що тривала з квітня по вересень, є найбільшою спробою просувати інтереси Росії у соціальних медіа з початку повномасштабної війни в Україні.

Зловмисники копіювали адреси авторитетних медіа, щоб розміщувати там фейкові новини, а потім просували їх за допомогою реклами у соціальних мережах.

На початку кампанії зусилля були спрямовані поступово на всю Європу, але з часом фокус змістився до Німеччини, йдеться у статті. На щастя, ці повідомлення майже не отримували взаємодій із реальними користувачами.

Нагадаємо, у тому ж звіті, Meta розповіла про спецоперацію Китаю в соціальних мережах щодо впливу на виборців у США напередодні проміжних виборів у листопаді.

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