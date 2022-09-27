Meta вперше викрила в соцмережах спецоперацію Китаю щодо впливу на виборців США
Meta зірвала першу спецоперацію Китаю в соціальних мережах щодо впливу на виборців у США напередодні проміжних виборів у листопаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.
"Китайські операції, які ми припиняли раніше, були спрямовані на споживачів у Південній Азії, ця ж безпосередньо впливала на американців і на майбутню виборчу кампанію", - заявив керівник відділу глобальної розвідки загроз Meta Бен Німмо.
Мережа ботів підтримувала фейкові облікові записи у соціальних мережах Facebook та Instagram. Meta поки що недостатньо доказів, щоб сказати, хто в Китаї стоїть за цією діяльністю.
Згідно зі звітом, з листопада 2021 року підроблені акаунти видавали себе за ліберальних та консервативних американців у різних штатах, розміщували меми та переховувалися в коментарях до публікацій публічних осіб.
Раніше ми писали, що браузер, вбудований у мобільні програми Facebook та Instagram, здатний відстежувати активність користувача на сторінках завдяки вбудованому коду JavaScript.
Також повідомлялося, що Facebook вперше в історії фіксує падіння своїх доходів. Аналітики пов'язують це з глобальним уповільненням економіки та окремою опцією від Apple.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.