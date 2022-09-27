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Meta вперше викрила в соцмережах спецоперацію Китаю щодо впливу на виборців США

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Вашингтон, Вівторок 27 вересня 2022 17:16
Meta вперше викрила в соцмережах спецоперацію Китаю щодо впливу на виборців США Фото: Facebook вперше викрив спецоперацію Китаю щодо впливу на виборців США (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Meta зірвала першу спецоперацію Китаю в соціальних мережах щодо впливу на виборців у США напередодні проміжних виборів у листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

"Китайські операції, які ми припиняли раніше, були спрямовані на споживачів у Південній Азії, ця ж безпосередньо впливала на американців і на майбутню виборчу кампанію", - заявив керівник відділу глобальної розвідки загроз Meta Бен Німмо.

Мережа ботів підтримувала фейкові облікові записи у соціальних мережах Facebook та Instagram. Meta поки що недостатньо доказів, щоб сказати, хто в Китаї стоїть за цією діяльністю.

Згідно зі звітом, з листопада 2021 року підроблені акаунти видавали себе за ліберальних та консервативних американців у різних штатах, розміщували меми та переховувалися в коментарях до публікацій публічних осіб.

Раніше ми писали, що браузер, вбудований у мобільні програми Facebook та Instagram, здатний відстежувати активність користувача на сторінках завдяки вбудованому коду JavaScript.

Також повідомлялося, що Facebook вперше в історії фіксує падіння своїх доходів. Аналітики пов'язують це з глобальним уповільненням економіки та окремою опцією від Apple.

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