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Создала сеть фейковых СМИ. Раскрыта крупнейшая дезинформационная кампания России

Новина українською →
Вторник 27 сентября 2022 23:52
Создала сеть фейковых СМИ. Раскрыта крупнейшая дезинформационная кампания России Фото: раскрыта крупнейшая дезинформационная кампания России (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Россия использовала новые средства дезинформации в Европе. Meta обнаружила сеть фейковых СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В отчете компании говорится о более 60 фейковых сайтах, которые активно рекламировались в соцсетях и распространяли кремлевские нарративы о войне в Украине.

Так, якобы немецкое издание Der Spiegel написало о дефиците природного газа, британское The Guardian о сомнениях вокруг военных преступлений России в Украине, а итальянское информагентство Ansa, казалось бы, критиковало хранение зерна в Киеве.

Все эти "новости" фальшивы, говорится в отчете Meta, и являются частью российской кампании в ЕС и Британии.

Эта кампания, продолжавшаяся с апреля по сентябрь, является самой большой попыткой продвигать интересы России в соцсетях с начала полномасштабной войны в Украине.

Злоумышленники копировали адреса авторитетных медиа, чтобы размещать там фейковые новости, а затем продвигали их с помощью рекламы в социальных сетях.

В начале кампании усилия были направлены равномерно на всю Европу, но с течением времени фокус сместился в Германию, говорится в статье. К счастью, эти сообщения почти не получали взаимодействий с реальными пользователями.

Напомним, в том же отчете, Meta рассказала о спецоперации Китая в социальных сетях по оказанию влияния на избирателей в США в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

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