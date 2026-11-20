За його словами, нова структура планує надавати українським громадам практичну допомогу.

"Надзвичайно вчасним є новий заклик партнерів про практичну допомогу Україні для подолання викликів цієї зими. Він містить три ключових напрями підтримки: енергетичну допомогу, забезпечення життєво необхідних послуг, експертну підтримку", - розповів він.

Як додав мер, реалізувати цю допомогу пропонують через три механізми:

уже наявні партнерства між європейськими та українськими муніципалітетами;

національні механізми держав ЄС та механізм для приватних організацій;

через Асоціацію міст України.

Спільний консультативний комітет - це ще один крок до європейського майбутнього України, зазначив Кличко.

"Як почесний член Європейського Комітету Регіонів, добре знаю, наскільки важливо, коли міста та регіони мають реальний голос в ухваленні рішень. Подякував європейським партнерам та всім, хто доклав зусилля, щоб цей Спільний консультативний комітет був створений і працював. Це ще один крок до європейського майбутнього України. І ще одна можливість для українських громад, які реалізують реформи на євроатлантичному шляху України, формувати політику знизу - за запитом людей", - написав він.

Кличко наголосив, що українська сторона відкрита до співпраці й готова забезпечити всю необхідну комунікацію, щоб заклик партнерів перетворився на реальну допомогу для мільйонів українців у громадах.