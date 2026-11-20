Мэр Киева Виталий Кличко выступил онлайн на учредительном заседании Совместного консультативного комитета между Европейским Комитетом Регионов и Украиной, которое проходит в Брюсселе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
По его словам, новая структура планирует оказывать украинским громадам практическую помощь.
"Чрезвычайно своевременным является новый призыв партнеров о практической помощи Украине для преодоления вызовов этой зимы. Он включает в себя три ключевых направления поддержки: энергетическую помощь, обеспечение жизненно необходимых услуг, экспертную поддержку", - рассказал он.
Как добавил мэр, реализовать эту помощь предлагают через три механизма:
Совместный консультативный комитет – это еще один шаг к европейскому будущему Украины, отметил Кличко.
"Как почетный член Европейского Комитета Регионов, хорошо знаю, насколько важно, когда города и регионы имеют реальный голос в принятии решений. Поблагодарил европейских партнеров и всех, кто приложил усилия, чтобы этот Совместный консультативный комитет был создан и работал. Это еще один шаг к европейскому будущему Украины. И еще одна возможность для украинских громад, которые реализуют реформы на евроатлантическом пути Украины, формировать политику снизу – по запросу людей", - написал он.
Кличко подчеркнул, что украинская сторона открыта к сотрудничеству и готова обеспечить всю необходимую коммуникацию, чтобы призыв партнеров превратился в реальную помощь для миллионов украинцев в громадах.
Как сообщалось ранее, мэр Киева Виталий Кличко на Всемирном экономическом форуме в Давосе принял участие в дискуссии по проблемам НАТО и пообщался с чиновниками Североатлантического альянса.