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Ступень ракеты Falcon 9 упала в океан

Новости » Телеком & IT    06.12.2018 - 03:20
Ступень ракеты Falcon 9 упала в океан
Фото: Falcon 9 (SpaceX)

Упавший ускоритель, вероятно, не поврежден, он продолжает передавать данные

Первая возвращаемая ступень ракеты-носителя Falcon 9, отправившей к Международной космической станции грузовик Dragon, упала в Атлантический океан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении в Twitter главы компании SpaceX Илона Маска.

Ступень должна была приводниться на мысе Канаверал, но, предположительно, из-за неполадок с гидравликой у нее отказал двигатель.

По словам Маска, упавший ускоритель, вероятно, не был поврежден при падении, поскольку продолжает передавать данные.

На поиски ступени отправились специальные суда.

5 декабря, после суточной отсрочки, ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX отправила грузовой космический корабль Dragon на Международную космическую станцию (МКС) с 2,5 тоннами груза.

Dragon успешно вышел на орбиту и раскрыл солнечные панели.

Напомним, 3 декабря компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на космическую орбиту более 60 микроспутников.

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Новости Украины Falcon 9SpaceXИлон Маск
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