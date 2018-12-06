Ступень ракеты Falcon 9 упала в океан

Фото: Falcon 9 (SpaceX)

Упавший ускоритель, вероятно, не поврежден, он продолжает передавать данные

Первая возвращаемая ступень ракеты-носителя Falcon 9, отправившей к Международной космической станции грузовик Dragon, упала в Атлантический океан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении в Twitter главы компании SpaceX Илона Маска.

Ступень должна была приводниться на мысе Канаверал, но, предположительно, из-за неполадок с гидравликой у нее отказал двигатель.

По словам Маска, упавший ускоритель, вероятно, не был поврежден при падении, поскольку продолжает передавать данные.

На поиски ступени отправились специальные суда.

Engines stabilized rocket spin just in time, enabling an intact landing in water! Ships en route to rescue Falcon. pic.twitter.com/O3h8eCgGJ7 — Elon Musk (@elonmusk) December 5, 2018

5 декабря, после суточной отсрочки, ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX отправила грузовой космический корабль Dragon на Международную космическую станцию (МКС) с 2,5 тоннами груза.

Dragon успешно вышел на орбиту и раскрыл солнечные панели.

Напомним, 3 декабря компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на космическую орбиту более 60 микроспутников.