Ступінь ракети Falcon 9 впав у океан

Фото: Falcon 9 (SpaceX)

Прискорювач, ймовірно, не пошкоджений, він продовжує передавати дані

Перший ступінь ракети-носія Falcon 9, яка відправила до Міжнародної космічної станції вантажівку Dragon, впав в Атлантичний океан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Twitter голови компанії SpaceX Ілона Маска.

Ступінь мав приземлитися на мисі Канаверал, але, ймовірно, через проблеми з гідравлікою у нього відмовив двигун.

Зі слів Маска, прискорювач, що впав, ймовірно, не був пошкоджений при падінні, оскільки продовжує передавати дані.

На пошуки ступеню вирушили спеціальні судна.

Engines stabilized rocket spin just in time, enabling an intact landing in water! Ships en route to rescue Falcon. pic.twitter.com/O3h8eCgGJ7 — Elon Musk (@elonmusk) December 5, 2018

5 грудня, після добової відстрочки, ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX відправила вантажний космічний корабель Dragon на Міжнародну космічну станцію (МКС) з 2,5 тоннами вантажу.

Dragon успішно вийшов на орбіту і розкрив сонячні панелі.

Нагадаємо, 3 грудня компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9, яка вивела на космічну орбіту понад 60 мікросупутників.