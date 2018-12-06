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Ступінь ракети Falcon 9 впав у океан

Новини » Телеком & IT    06.12.2018 - 03:20
Ступінь ракети Falcon 9 впав у океан
Фото: Falcon 9 (SpaceX)

Прискорювач, ймовірно, не пошкоджений, він продовжує передавати дані

Перший ступінь ракети-носія Falcon 9, яка відправила до Міжнародної космічної станції вантажівку Dragon, впав в Атлантичний океан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Twitter голови компанії SpaceX Ілона Маска.

Ступінь мав приземлитися на мисі Канаверал, але, ймовірно, через проблеми з гідравлікою у нього відмовив двигун.

Зі слів Маска, прискорювач, що впав, ймовірно, не був пошкоджений при падінні, оскільки продовжує передавати дані.

На пошуки ступеню вирушили спеціальні судна.

5 грудня, після добової відстрочки, ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX відправила вантажний космічний корабель Dragon на Міжнародну космічну станцію (МКС) з 2,5 тоннами вантажу.

Dragon успішно вийшов на орбіту і розкрив сонячні панелі.

Нагадаємо, 3 грудня компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9, яка вивела на космічну орбіту понад 60 мікросупутників.

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Новини України Falcon 9SpaceXИлон Маск
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