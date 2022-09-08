"Стугна", NLAW и Javelin. Чем украинские войска уничтожают российские танки

Противотанковые ракетные комплексы были одними из первых видов оружия, которые союзники начали поставлять Украине перед началом российского вторжения. Наиболее известными для украинцев стали Javelin и NLAW, но на фронте применяют не только их.
РБК-Украина рассказывает о ПТРК, которыми украинские военные уничтожают танки россиян.
ПТРК "Фагот" поступил на вооружение Вооруженных сил СССР в 1970 году. В 1975 году был выпущен модернизированный вариант ракеты с увеличенной дальностью полета и повышенной бронепробиваемостью.
Советский самоходный ПТРК "Конкурс", разрабатывался с 1970 года и был принят на вооружение в январе 1974 года. Самоходная пусковая установка смонтирована на шасси БРДМ-2. Возможно полноценное использование противотанкового комплекса вне боевой машиной.
Украинский ПТРК "Корсар" имеет калибр 107 мм. Был принят на вооружение ВСУ в августе 2017 года. Корсар имеет полуавтоматическую систему наведения за лазерным лучом. Кроме этого существуют модификации пусковой установки с тепловизионной камерой.
В 2005 году Конструкторское Бюро "Луч" начало разработку нового противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П", калибром 130 мм. "Стугна-П" относится ко второму поколению ПТРК - он полуавтоматический, с системой наведения по лазерному лучу. Может вести огонь ракетами калибра 130 мм или 152 мм с различными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере.
Шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета малой дальности NLAW разработана компанией SAAB в рамках проекта Министерства обороны Великобритании. В январе 2022 года Великобритания предоставила более 1000 переносных противотанковых ракет Украине.
Переносной ПТРК Javelin, производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin разрабатывался с 1986 года, а приняли на вооружение в 1996 году. С 30 апреля 2018 года первые комплекты стали поступать в Украину. После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, этот ПТРК стал символом украинского сопротивления.
В конце марта 2022 года Министерство обороны США сообщили, что ВСУ установили рекорд эффективного использования ПТРК Javelin: 100 поражений вражеских целей на 112 запусков.
Javelin мобильный, мощный и быстро разворачивается в боевое положение. Среди его недостатков можно выделить достаточно большой вес и сложность в управлении, что требует определенной подготовки операторов.
Использование инфракрасной головки самонаведения делает ракету Javelin уязвимой перед средствами инфракрасного противодействия и одновременно дорогой. Боеприпас для "Стугны" почти в 10 раз дешевле.
Зато украинский ПТРК проигрывает американскому и британскому в мобильности и простоте использования. Однако "Стугна" более эффективна на дальних расстояниях и может поражать цели несмотря на их инфракрасное излучение.
Напомним, в августе США объявляли, что передадут Украине новые ПТРК.
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