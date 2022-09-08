"Стугна", NLAW та Javelin. Чим українські війська знищують російські танки

ПТРК "Фагот"

Дальність стрільби: 70 м - 2 км

70 м - 2 км Середня швидкість польоту ракети: 183 м/с

183 м/с Бронебійність: до 600 мм

ПТРК "Фагот" поступив на озброєння Збройних сил СРСР у 1970 році. У 1975 році був випущений модернізований варіант ракети зі збільшеною дальністю польоту і підвищеною бронебійністю.

ПТРК "Конкурс"

Дальність стрільби: 75 м - 4 км

75 м - 4 км Швидкість польоту ракети: 208 м/с

208 м/с Бронебійність: до 800 мм

Радянський самохідний ПТРК "Конкурс", розроблявся з 1970 року і був прийнятий на озброєння в січні 1974 року. Самохідна пускова установка змонтована на шасі БРДМ-2. Можливе повноцінне використання протитанкового комплексу поза бойовою машиною.

ПТРК "Корсар"

Дальність стрільби: до 2,5 км

до 2,5 км Час польоту на максимальну дальність: 12 с

12 с Бронебійність: до 500 мм

Український ПТРК "Корсар" має калібр 107 мм. Був прийнятий на озброєння ЗСУ в серпні 2017 року. Корсар має напівавтоматичну систему наведення за лазерним променем. Крім цього існують модифікації пускової установки з тепловізійною камерою.

ПТРК "Стугна-П"

Дальність стрільби : 100 м - 5 км

: 100 м - 5 км Швидкість польоту ракети: 200 м/с

200 м/с Бронебійність: до 800 мм

У 2005 році Конструкторське Бюро "Луч" почало розробку нового протитанкового ракетного комплексу - "Стугна-П", калібром 130 мм. "Стугна-П" належить до другого покоління ПТРК - він напівавтоматичний, із системою наведення по лазерному променю. Може вести вогонь ракетами калібру 130 мм або 152 мм з різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері.

ПТРК NLAW

Дальність стрільби: 20 м - 800 м

20 м - 800 м Швидкість польоту ракети: 200 м/с

200 м/с Бронебійність: 500 мм

Шведсько-британська переносна протитанкова керована ракета малої дальності NLAW розроблена компанією SAAB в рамках проєкту Міністерства оборони Великої Британії. У січні 2022 року Велика Британія надала понад 1000 переносних протитанкових ракет Україні.

ПТРК Javelin

Дальність стрільби: 65 м - 2,5 км

65 м - 2,5 км Швидкість польоту ракети: 300 м/с

300 м/с Бронебійність: 760 мм

Переносний ПТРК Javelin, виробництва американських підприємств Raytheon та Lockheed Martin, розробляли з 1986 року, а прийняли на озброєння в 1996 році. З 30 квітня 2018 року перші комплекти стали надходити до України. Після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, цей ПТРК став символом українського опору.

Наприкінці березня 2022 року Міністерство оборони США повідомили, що ЗСУ встановили рекорд ефективного використання ПТРК Javelin: 100 уражень ворожих цілей на 112 запусків.

Який ПТРК найкращий?

Javelin мобільний, потужний і швидко розгортається в бойове положення. Серед його недоліків можна виділити досить велику вагу і складність в управлінні, що потребує певної підготовки операторів.

Використання інфрачервоної головки самонаведення робить ракету Javelin вразливою перед засобами інфрачервоної протидії і водночас дорогою. Боєприпас до "Стугни" майже у 10 разів дешевший.

Натомість український ПТРК програє американському та британському у мобільності та простоті використання. Однак "Стугна" більш ефективна на далеких відстанях та може вражати цілі незважаючи на їх інфрачервоне випромінювання.