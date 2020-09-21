Студенты устроили акцию возле университета Шевченко из-за "Слуги народа"

Фото: акция протеста возле университета им. Тараса Шевченко (interfax.com.ua)

Акция проходит мирно, без использования политической символики

У здания Красного корпуса университета имени Тараса Шевченко проходит акция "Образование без политики", которую устроили студенты из-за проведенной накануне на территории заведения партийной конференции "Слуги народа".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Участники акции осуждают действия администрации КНУ им. Шевченко и считают, что разрешение проводить на территории вуза политическое мероприятие нарушает закон "О высшем образовании" и устав университета.

В руках студенты держат плакаты с надписями: "Образование без политики", "Красный - цвет стыда", "Университет не место для собраний политических партий", "Нет зеленому КНУ", "Шева не зеленый", "Верховенство права?" "Студенты молчать не будут".

Кроме того, участники требуют отстранить ректора университета Леонида Губерского от занимаемой должности на время проведения независимого расследования, к которому требуют привлечь представителей студенчества.

Среди других требований:

в учреждениях образования не должно быть влияния и агитации со стороны политических партий;

Министерство образования должно отреагировать на нарушения, которые произошли на территории университета;

вуз должен предоставить документы, на основании которых состоялось мероприятие политического характера на его территории;

администрация университета должна гарантировать отсутствие преследований студентов, которые публично высказали свое мнение.

Акция проходит мирно, без использования политической символики.

Напомним, 20 сентября в рамках городской партийной конференции партии "Слуга народа" было представлено кандидатов в Киевсовет, мероприятие состоялось во внутреннем дворе университета. Шевченко.

Позже студенческий парламент заявил, что считает недопустимым проведение публичного мероприятия партии "Слуга народа" на территории университета.

По мнению студентов, эта деятельность также противоречит письму Министерства образования и науки Украины "Относительно недопущения политической агитации в учебных заведениях" от 14 сентября 2020 года 1/9-525.

Ранее своим письмом Минобразования напомнило о недопустимости политической агитации в учебных заведениях.

В частности, в министерстве напомнили, что согласно ст. 31 закона "Об образовании" политические партии (объединения) не имеют права вмешиваться в образовательную деятельность учреждений образования.