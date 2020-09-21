Студенти влаштували акцію біля університету Шевченка через "Слугу народу"

Фото: акція протесту біля університету ім. Тараса Шевченка (interfax.com.ua)

Акція відбувається мирно, без використання політичної символіки

Біля будівлі Червоного корпусу університету імені Тараса Шевченка відбувається акція "Освіта без політики", яку влаштували студенти через проведену напередодні на території закладу партійну конференцію "Слуги народу".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Учасники акції засуджують дії адміністрації КНУ ім. Шевченка і вважають, що дозвіл проводити на території вишу політичний захід порушує закон "Про вищу освіту" і статут університету.

У руках студенти тримають плакати з написами: "Освіта без політики", "Червоний - колір сорому", "Університет не місце для зборів політичних партій", "Ні зеленому КНУ", "Шева не зелений", "Верховенство права?", "Студенти мовчати не будуть".

Крім того, учасники вимагають відсторонити ректора університету Леоніда Губерського від обійманої посади на час проведення незалежного розслідування, до якого вимагають залучити представників студентства.

Серед інших вимог:

у закладах освіти не повинно бути впливу та агітації з боку політичних партій;

Міністерство освіти має відреагувати на порушення, які сталися на території університету;

виш має надати документи, на підставі яких відбувся захід політичного характеру на його території;

адміністрація університету має гарантувати відсутність переслідувань студентів, які публічно висловили свою думку.

Акція відбувається мирно, без використання політичної символіки.

Нагадаємо, 20 вересня у рамках міської партійної конференції партії "Слуга народу" було представлено кандидатів до Київради, захід відбувся у внутрішньому дворі університету ім. Шевченка.

Пізніше студентський парламент заявив, що вважає неприпустимим проведення публічного заходу партії "Слуга народу" на території університету.

На думку студентів, ця діяльність також суперечить листу Міністерства освіти і науки України "Щодо недопущення політичної агітації в закладах освіти" від 14 вересня 2020 року 1/9-525.

До цього Міносвіти своїм листом нагадало про неприпустимість політичної агітації у навчальних закладах.

Зокрема, в міністерстві нагадали, що згідно зі ст. 31 закону "Про освіту" політичні партії (об'єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність закладів освіти.