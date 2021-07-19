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Студенты-медики смогут пересдать "Крок 2" раньше: Минздрав определяет даты

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Украина, Понедельник 19 июля 2021 17:45
Студенты-медики смогут пересдать "Крок 2" раньше: Минздрав определяет даты Фото: Минздрав разрешил пересдать "Крок 2" раньше (prosestru.cz)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения разрешило студентам-медикам, которые не сдали государственный экзамен "Крок 2" или получили неудовлетворительную оценку, пересдать его раньше. Студенты смогут сдать экзамен повторно не через год, как требовалось ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минздрава.

Как пояснили в министерстве, такое решение обеспечит равные права выпускников специальностей, которые сдавали интегрированный экзамен "Крок" и пересдавали его через 2 месяца после первой попытки, и выпускников, которые вынуждены год ждать повторной попытки.

"Как показал анализ, требование - пересдать экзамен только через год - не способствовало улучшению качества образования", - добавили в Минздраве.

Сейчас министерство определяет даты дополнительной пересдачи экзамена "Крок 2". О датах в ближайшее время должен сообщить Центр тестирования при Минздраве Украины.

Отметим, по данным Минздрава, в этом году государственный экзамен для медиков не сдали 718 студентов: 276 украинцев и 442 иностранца. Всего экзамен "Крок 2" сдавали 7316 украинских и 3210 иностранных студентов.

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Министерство здравоохранения Украины студенты медики
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