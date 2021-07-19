ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Студенти-медики зможуть перездати "Крок 2" раніше: МОЗ визначає дати

Новость на русском →
Україна, Понеділок 19 липня 2021 17:45
Студенти-медики зможуть перездати "Крок 2" раніше: МОЗ визначає дати Фото: МОЗ дозволив перездати "Крок 2" раніше (prosestru.cz)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я дозволило студентам-медикам, які не склали державний іспит "Крок 2" або отримали незадовільну оцінку, перездати його раніше. Студенти зможуть скласти іспит повторно не через рік, як вимагалося раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МОЗ.

Як пояснили в міністерстві, таке рішення забезпечить рівні права випускників спеціальностей, які складали інтегрований іспит "Крок" та перездавали його через 2 місяці після першої спроби, та випускників, які вимушені рік чекати повторної спроби.

"Як показав аналіз, вимога - перескласти іспит лише за рік - не сприяла покращенню якості освіти", - додали в МОЗ.

Наразі міністерство визначає дати додаткового перескладання іспиту "Крок 2". Про дати найближчим часом має повідомити Центр тестування при МОЗ України.

Зазначимо, за даними МОЗ, цьогоріч державний іспит для медиків не склали 718 студентів: 276 українців та 442 іноземці. Загалом іспит "Крок 2" складали 7316 українських та 3210 іноземних студентів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України студенты медики
NEWS
Збій в роботі транспорту, залиті водою станції метро: наслідки зливи в Києві
Збій в роботі транспорту, залиті водою станції метро: наслідки зливи в Києві
DAILY
Елла Лібанова: Нас має бути не більше, ми маємо жити довше і краще
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Елла Лібанова: Нас має бути не більше, ми маємо жити довше і краще