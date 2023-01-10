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Студентська збірна України з хокею закрила турне Канадою розгромом "Манітоби"

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Вінніпег, Вівторок 10 січня 2023 11:47
Студентська збірна України з хокею закрила турне Канадою розгромом "Манітоби" Фото: Символічне вкидання шайби перед матчем у Вінніпезі (facebook.com/umbisons)
Автор: Антон Федорців

Розгромною перемогою над "Манітобою Бізонс" завершився останній спаринг збірної України у віці до 25 років у рамках туру канадськими містами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний матч

"Манітоба Бізонс" – Студентська збірна України – 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Шайби: Сколескі, 44:02 – М. Сімчук, 04:41, 46:37, Панченко, 21:06, Кривошапкін, 29:23, Матусевич, 38:23

"Синьо-жовтим" вдалося швидко відкрити рахунок. Голкіпер "Бізонс" Гаврилюк парирував два удари поспіль, але з добиванням Михайла Сімчука впоратися не зміг. Ще одну шайбу в стартовому періоді суддівська бригада скасувала, оскільки Ружніков добив "диск" за лінію ногою.

Зате в другому періоді українська команда забила ще тричі. Панченко відзначився потужним пострілом з льоту. Далі Бородай організував для Кривошапкіна вихід 1 в 0, який той упевнено реалізував. А на десерт Матусевич підправив у ворота кидок Ратушного.

У фінальному періоді суперники обмінялися шайбами. На гол Сколескі "синьо-жовті" відповіли блискавичною контратакою Кривошапкіна та Сімчука – останній холоднокровно переграв воротаря в ближньому бою. Отже, останній канадський спаринг збірна України завершила перемогою після трьох поразок.

Тепер підопічні Вадима Шахрайчука переїдуть до американського Лейк-Плесіда. Там вони виступлять на Універсіаді-2023. Перший матч – у четвер, 12 січня. Суперником "синьо-жовтих" стане Канада.

До слова, молодіжна збірна Канади виграла чемпіонат світу-2023 завдяки перемозі над Чехією U-20.

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