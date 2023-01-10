Студенческая сборная Украины по хоккею закрыла турне по Канаде разгромом "Манитобы"

Разгромной победой над "Манитобой Бизонс" завершился последний спарринг сборной Украины в возрасте до 25 лет в рамках тура по канадским городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Контрольный матч

"Манитоба Бизонс" – Студенческая сборная Украины – 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Шайбы: Сколески, 44:02 – М. Симчук, 04:41, 46:37, Панченко, 21:06, Кривошапкин, 29:23, Матусевич, 38:23

"Сине-желтым" удалось быстро открыть счет. Голкипер "Бизонс" Гаврилюк парировал два удара подряд, но с добиванием Михаила Симчука справиться не смог. Еще одну шайбу в стартовом периоде судейская бригада отменила, поскольку Ружников добил "диск" за линию ногой.

Зато во втором периоде украинская команда забила еще трижды. Панченко отличился мощным выстрелом с лета. Далее Бородай организовал для Кривошапкина выход 1 в 0, который тот уверенно реализовал. А на десерт Матусевич подправил в ворота бросок Ратушного.

В финальном периоде соперники обменялись шайбами. На гол Сколески "сине-желтые" ответили молниеносной контратакой Кривошапкина и Симчука – последний хладнокровно обыграл вратаря в ближнем бою. Итак, последний канадский спарринг сборная Украины завершила победой после трех поражений.

Теперь подопечные Вадима Шахрайчука переедут в американский Лейк-Плэсид. Там они выступят на Универсиаде-2023. Первый матч – в четверг, 12 января. Соперником "сине-желтых" станет Канада.