Студентов-контрактников освободят от оплаты за обучение: кому поможет государство

Студенты-контрактники, которые из-за пребывания в районе боевых действий или в оккупации задолжали университетам средства за второй семестр, будут освобождены от этих выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета.
Он рассказал, что решение уже принял Кабинет министров Украины. Согласно ему, государство погасит задолженности для студентов-контрактников, а также освободит от выплат студентов, которые ранее находились в оккупации или блокировании, и не смогли выплатить долг за обучение.
задолженности за второй семестр учебного года уже освободили более 13 тысяч студентов.
Соответствующее решение было принято в связи с возникшими проблемами выплат зарплат педагогам, которые недополучали средства из-за задолженности по контрактам от студентов.
Ранее мы писали, что абитуриенты, которые находятся на территориях, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), могут подать документы на поступление в ВУЗ.
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