Студентов-контрактников освободят от оплаты за обучение: кому поможет государство

Он рассказал, что решение уже принял Кабинет министров Украины. Согласно ему, государство погасит задолженности для студентов-контрактников, а также освободит от выплат студентов, которые ранее находились в оккупации или блокировании, и не смогли выплатить долг за обучение.

задолженности за второй семестр учебного года уже освободили более 13 тысяч студентов.

Соответствующее решение было принято в связи с возникшими проблемами выплат зарплат педагогам, которые недополучали средства из-за задолженности по контрактам от студентов.